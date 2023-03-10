«Укренерго»: Через вчорашню ракетну атаку в Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще без світла

У Житомирі та Харкові після ракетної атаки 9 березня частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання.

Про це «Укренерго» повідомило вранці 10 березня.

Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. У решті областей лімітів на споживання світла немає, воно покривається наявним виробництвом електроенергії.