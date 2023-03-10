«Укренерго»: Через вчорашню ракетну атаку в Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще без світла

У Житомирі та Харкові після ракетної атаки 9 березня частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання.
Про це «Укренерго» повідомило вранці 10 березня.
Критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. У решті областей лімітів на споживання світла немає, воно покривається наявним виробництвом електроенергії.
- Росія почала вкотре атакувати Україну з ночі 9 березня. Вибухи лунали майже по всій країні. У Харківській області — 15 «прильотів», в Одеській області влучання ракет в обʼєкт енергетичної інфраструктури області, в Житомирі почалися проблеми зі світлом та водопостачанням. У Києві, у Святошинському районі щонайменше двоє постраждалих, у Львівській області загинули щонайменше пʼятеро людей (ракета впала в житловій зоні), у Дніпропетровській області одна загибла людина. Це була 15-а масована ракетна атака та 18-а атака дронами на енергетичну інфраструктуру.
- Загалом під час цієї атаки росія запустила 81 ракету, ППО збила 34 з них. Це вперше росіяни атакували Україну шістьма «Кинджалами» за раз.