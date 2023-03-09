У Дніпропетровській області російський обстріл убив двох людей, ще четверо поранені

У ніч проти 9 березня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Про це повідомили у військовій адміністрації області.
Є влучання у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах, там серйозно пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Рятувальники гасять пожежі.
По Червоногригорівській громаді та місту Нікополь окупанти вдарили 40 артилерійськими снарядами, загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх відправили до лікарні. У декількох місцях почалися пожежі.
- У Золочівському районі Львівщини через ракетну атаку росіян загинули щонайменше четверо людей.
- У Києві відомо про трьох постраждалих. Двох із них направили до лікарні.