У Дніпропетровській області російський обстріл убив двох людей, ще четверо поранені

У ніч проти 9 березня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Попередньо, одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомили у військовій адміністрації області.

Є влучання у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах, там серйозно пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Рятувальники гасять пожежі.

По Червоногригорівській громаді та місту Нікополь окупанти вдарили 40 артилерійськими снарядами, загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх відправили до лікарні. У декількох місцях почалися пожежі.