У Львівській області російська ракета впала на житлові будинки. Загинули щонайменше пʼятеро людей

У Золочівському районі Львівщини через ракетну атаку росіян загинули щонайменше четверо людей.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Російська ракета впала в житловій зоні. Зайнялася пожежа. У себе вдома загинули двоє чоловіків і дві жінки. Пожежу вже загасили. Зараз на місці розбирають завали, там ще можуть бути люди.

Станом на 09:20 кількість загиблих зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

Через падіння ракети згоріли три житлових будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.