Росія знову атакувала Україну ракетами, у містах пролунали вибухи

Росія з ночі 9 березня завдає Україні масованого ракетного удару.

Харківська область — 15 ударів. Під прицілом знову обʼєкти критичної інфраструктури. Мер повідомляє про проблеми зі світлом у деяких районах Харкова. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Одеська область — влучання ракет в обʼєкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає, є проблеми зі світлом.

Ракетний удар пошкодив декілька ліній електропередач та опору. Наразі діють погодинні екстрені відключення електроенергії. Сили ППО збили шість ракет та один безпілотник над областю.

Київ — вибухи пролунали в Голосіївському районі столиці. Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури. Близько 7-ї ранку в Києві пролунав ще один вибух, у Святошинському районі. Горять автівки у дворі одного з житлових будинків, двох постраждалих відправили до лікарні. Станом на 07:30 по допомогу звернулися троє людей.

Станом на 08:00 через ракетну атаку 40% споживачів у столиці — без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Під час атаки росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння — починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет.

За попередньою інформацією, у Києві в обʼєкт інфраструктури влучила аеробалістична ракета типу «Кинджал».

Житомир — росіяни атакували місто дронами-камікадзе, є проблеми зі світлом та водопостачанням. Люди не постраждали.

Львівська область — російська ракета впала в житловій зоні. Почалася пожежа. У себе вдома загинули двоє чоловіків і дві жінки. Пожежу вже загасили. Зараз на місці розбирають завали, там ще можуть бути люди.

Станом на 06:30 зафіксовані обстріли енергетичних обʼєктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.