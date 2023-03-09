«Укренерго» розповіло про наслідки чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру

Пʼятнадцята ракетна атака росіян не вивела з ладу українську енергосистему, попри влучання в деякі обʼєкти.

Про це 9 березня в етері телемарафону заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, енергосистема працює, «вона не сколапсувала», однак у багатьох регіонах є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження як теплових станцій, так і підстанцій «Укренерго».

Енергетики все ще оцінюють наслідки атаки. Проблем із тим, аби покрити споживання по країні, немає. Проблема в тому, що пошкоджена магістральна мережа, якою доставляється електроенергія, енергетики вже працюють над виправленням.