Через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Пального для генераторів вистачить на 10 діб

Близько 4-ї ночі 9 березня через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія звʼязку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомили у компанії «Енергоатом».

Зараз ЗАЕС знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації. Пʼятий та шостий енергоблоки переводять у холодний стан, працюють 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції. Пального для них залишається на 10 діб. Якщо зовнішнє живлення АЕС не відновлять протягом цього часу, може статись аварія з радіаційними наслідками.

Через ракетну атаку росіян атомні електростанції на підконтрольній Україні території розвантажили потужність. Станом на 06:30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4 700 МВт.