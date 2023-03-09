Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів»

Росія під час масованого ракетного удару вранці 9 березня запустила по Україні 81 ракету.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
З літаків:
- 28 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 6 крилатих ракет X-22;
- 6 крилатих ракет Х-47 «Кинджал»;
- 8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;
Ще 13 пусків ракет були з систем С-300. З Чорного моря росія здійснила 20 пусків крилатих ракет «Калібр». Крім того, було вісім пусків іранських дронів.
Протиповітряна оборона збила 34 крилаті ракети (загалом їх було запущено 48 одиниць) та чотири дрони. Вісім Х-31П та X-59 до цілей не долетіли.
Повітряні сили підтвердили дані головнокомандувача. Там зазначили, що у ЗСУ немає засобів, здатних знищувати Х-22, Х-47 «Кинджал» та С-300.
- Росія почала вкотре атакувати Україну з ночі 9 березня. Вибухи лунали майже по всій країні. У Харківській області — 15 «прильотів», в Одеській області влучання ракет в обʼєкт енергетичної інфраструктури області, у Житомирі почалися проблеми зі світлом та водопостачанням. У Києві, у Святошинському районі щонайменше двоє постраждалих, у Львівській області загинули щонайменше пʼятеро людей (ракета впала в житловій зоні), у Дніпропетровській області одна загибла людина. Також через російські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена, пального для генераторів вистачить на 10 діб.