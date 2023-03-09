Росія випустила по Україні 81 ракету, у тому числі шість «Кинджалів»

Росія під час масованого ракетного удару вранці 9 березня запустила по Україні 81 ракету.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

З літаків:

28 крилатих ракет Х-101/Х-555;

6 крилатих ракет X-22;

6 крилатих ракет Х-47 «Кинджал»;

8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

Ще 13 пусків ракет були з систем С-300. З Чорного моря росія здійснила 20 пусків крилатих ракет «Калібр». Крім того, було вісім пусків іранських дронів.

Протиповітряна оборона збила 34 крилаті ракети (загалом їх було запущено 48 одиниць) та чотири дрони. Вісім Х-31П та X-59 до цілей не долетіли.

Повітряні сили підтвердили дані головнокомандувача. Там зазначили, що у ЗСУ немає засобів, здатних знищувати Х-22, Х-47 «Кинджал» та С-300.