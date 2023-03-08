ООН: «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок

Радикальний рух «Талібан» запровадив найбільш репресивний у світі режим для жінок. Про це йдеться в заяві місії ООН у країні.

Організація закликала правителів Афганістану скасувати суворі обмеження, накладені на жіноче населення країни після приходу талібів до влади.

Заява ООН прозвучала в той час, коли десятки жінок вийшли на рідкісну акцію протесту в Кабулі, вимагаючи більше прав.

«Афганістан за правління «Талібану» залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок», — сказала Роза Отунбаєва, спеціальна представниця генерального секретаря ООН і голова місії ООН в Афганістані (UNAMA). Вона наголосила, що дії талібів, спрямовані на придушення прав жінок, є «методичними, навмисними і систематичними».

Радикальне ісламістське угруповання, яке повернулося до влади в постраждалій від війни країні в серпні 2021 року після виходу військ США і НАТО, спочатку пообіцяло забезпечити права жінок і меншин. Попри це, його дії останнім часом показали, що рух повертається до режиму теократичної диктатури.

«У Міжнародний жіночий день Організація Об’єднаних Націй в Афганістані знову закликає фактичну владу країни припинити і переглянути суворі обмеження основних прав жінок і дівчат», — йдеться в заяві UNAMA.