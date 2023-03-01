Президент Сербії пообіцяв покарання для сербських найманців, які воюють на боці росії у «ПВК Вагнера»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербських найманців із «ПВК Вагнера» покарають після повернення додому. Він критикує вербування «вагнерівцями» сербських громадян.

Про це Вучич розповів в інтервʼю Politico.

«Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ», — зазначив президент.

За його словами, «дружні країни так не вчиняють» — тобто не вербують громадян інших держав. Вучич мав на увазі росію і зазначив, що йому не потрібна підтримка «вагнерівців». Один із лідерів ультраправих у Сербії Дамʼян Кнежевич, який підтримує «ПВК Вагнера» і причетний до вербування, зараз проводить акції протесту проти плану з нормалізації відносин між Косовом та Сербією.

Також Вучич знову наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.

«І навіть сьогодні я можу вам підтвердити, що Крим, Донбас, Херсон — це все Україна», — пояснив він.

Однак Вучич зазначив, що його скарга і скарга більшості сербів на те, що на Заході діють подвійні стандарти, і територіальна цілісність Сербії для нього не менш важливі.