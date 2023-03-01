Президент Сербії пообіцяв покарання для сербських найманців, які воюють на боці росії у «ПВК Вагнера»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербських найманців із «ПВК Вагнера» покарають після повернення додому. Він критикує вербування «вагнерівцями» сербських громадян.
Про це Вучич розповів в інтервʼю Politico.
«Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ», — зазначив президент.
За його словами, «дружні країни так не вчиняють» — тобто не вербують громадян інших держав. Вучич мав на увазі росію і зазначив, що йому не потрібна підтримка «вагнерівців». Один із лідерів ультраправих у Сербії Дамʼян Кнежевич, який підтримує «ПВК Вагнера» і причетний до вербування, зараз проводить акції протесту проти плану з нормалізації відносин між Косовом та Сербією.
Також Вучич знову наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.
«І навіть сьогодні я можу вам підтвердити, що Крим, Донбас, Херсон — це все Україна», — пояснив він.
Однак Вучич зазначив, що його скарга і скарга більшості сербів на те, що на Заході діють подвійні стандарти, і територіальна цілісність Сербії для нього не менш важливі.
- У Сербії проти російської «Приватної військової компанії Вагнера» подали судовий позов. Причиною стало вербування сербів на війну в Україні. За словами юриста із Белграда Чедоміра Стойковича, серед обвинувачених є посол росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та Александар Вулін — керівник Сербського державного агентства безпеки та інформації (BIA).
- Влада Сербії забороняє своїм громадянам брати участь у конфліктах за кордоном. Кількох найманців уже засудили за це. Попри це сербські добровольці брали участь у війні в Україні у 2014 та 2015 роках. За оцінками спостерігачів, до «ПВК Вагнера» з 2014 року записалися десятки сербів.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.
- 17 січня президент Сербії Александар Вучич заявив, що росія має припинити вербувати сербів до «ПВК Вагнера». А наступного дня він публічно засудив вторгнення росії в Україну і наголосив, що Крим та Донбас мають належати Україні.