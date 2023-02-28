Яйця по 8—9 гривень. Міноборони показало ціни на продукти для армії

Міністерство оборони України показало вартість продуктів, які купуватимуть для армії протягом 2023 року. Ціни оприлюднили 28 лютого.

Вартість послуги харчування становить від 137,04 до 144,06 гривні. Зниження цін сталось через зменшення термінів контрактів.

Ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику. Тобто Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу «харчування», що включає зберігання, приготування страв, паливо для приготування, комунальні витрати на це тощо. Усі ці витрати, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь-яких інших доплат за логістику тощо, заклали у вартість послуги.

Яйця тепер коштують не 17 гривень, а 8—9 гривень (залежноі від сорту).