Парламент ухвалив закон про прозорість в оборонних закупівлях

Верховна Рада ухвалила закон про прозору звітність під час оборонних закупівель.
За цей документ проголосували 264 нардепів.
Закон запроваджує звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про товари, роботи і послуги, які становлять державну таємницю), які не перевищують 1,5 мільйона гривень. У звіті мають зазначатися:
- замовник;
- предмет закупівлі (з одиницями виміру);
- ціна за одиницю товару, ціну робіт, послуг.
Інший обсяг інформації законом пропонується не оприлюднювати. Це стосується такої чутливої інформації, як: розташування, ідентифікаційних даних державного замовника у сфері оборони та постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг; кількості, місця та строків поставки товарів (виконання договору); загальної ціни договору закупівлі товарів. Це, на думку авторів, дозволить забезпечити дотримання балансу між інтересами національної безпеки та оборони та демократичними принципами відкритості та прозорості.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення Резнікова. Через закупівлі для армії три чиновники Міноборони отримали підозри.