Нардеп Трухін написав заяву на складання депутатського мандата

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву на складання депутатського мандата. Відповідну постанову вже вніс регламентний комітет ВРУ, і зала розгляне її на найближчому засіданні.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, оприлюднивши відповідний документ.

Напередодні Трухін підписав угоду з прокурором Денисом Демківим про визнання провини у справі про спробу підкупу поліцейських на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Згідно з домовленостями, Трухін визнав свою провину у справі про спробу підкупу поліцейських на місці ДТП у серпні 2021 року. Окрім того, він зобовʼязався переказати 6 млн грн на проєкт UNITED24 «Армія дронів» та сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень.