Нардепу Олександру Трухіну повідомили про підозру. Він рік тому за 150 тисяч гривень хотів втекти з місця аварії

Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру нардепу фракції «Слуга народу» Олександру Трухіну, який у серпні 2021 року після аварії за його участю намагався підкупити поліцейських за 150 тисяч гривень, аби ті дозволили йому піти.

Про це НАБУ повідомило 7 вересня.

Наразі вирішують питання про обрання Трухіну запобіжного заходу. Розслідування почали 2 лютого 2022 року на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Сам Трухін уже відреагував на підозру: «На вручення підозри я зʼявився добровільно, нікуди не втікав і втікати не збираюся. [...] Даю слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. Мені немає чого приховувати, і я буду у законний спосіб доводити свою невинуватість», — заявив Трухін і звернувся до глави фракції Давида Арахамії із проханням припинити членство у фракції на період розслідування.

Аварія за участю Олександра Трухіна

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром.

1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.