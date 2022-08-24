ДТП з нардепом Трухіним: суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який назвав себе водієм

Помічнику депутата Полтавської облради Віктору Склемі, який їхав у машині з нардепом Трухіним і взяв на себе провину в ДТП, призначили 850 гривень штрафу. Через цю аварію в Дарницькому районі Києва 23 серпня 2021 року тілесні ушкодження отримали шестеро людей.
Про це пише інтернет-видання «Полтавщина».
Дарницький райсуд Києва 9 серпня виніс адмінпостанову щодо Віктора Склеми, який назвав себе водієм легковика після ДТП. Суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила штраф у розмірі 850 гривень.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали імʼя нардепа. Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня. 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.