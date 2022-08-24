ДТП з нардепом Трухіним: суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який назвав себе водієм

Помічнику депутата Полтавської облради Віктору Склемі, який їхав у машині з нардепом Трухіним і взяв на себе провину в ДТП, призначили 850 гривень штрафу. Через цю аварію в Дарницькому районі Києва 23 серпня 2021 року тілесні ушкодження отримали шестеро людей.

Про це пише інтернет-видання «Полтавщина».

Дарницький райсуд Києва 9 серпня виніс адмінпостанову щодо Віктора Склеми, який назвав себе водієм легковика після ДТП. Суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила штраф у розмірі 850 гривень.