Нардеп Трухін визнав свою провину на суді та уклав угоду зі слідством. Він також планує скласти мандат

Народний депутат Олександр Трухін на суді визнав провину та уклав угоду зі слідством. Його звинувачували у пропозиції хабаря.
Про це пише Transparancy International.
Трухін вперше зʼявився на суді і повідомив, що уклав угоду зі слідством. Вона передбачає, що нардеп надішле 6 мільйонів гривень на проєкт «Армія дронів», а також заплатить штраф 68 тисяч гривень.
Прокурор зазначив, що підтримує схвалення такої угоди.
Також адвокати Трухіна заявили, що нардеп планує скласти свій депутатський мандат.
Джерела «Бабеля» у Верховній Раді розповіли, що в парламент вже надійшла заява Трухіна.
Згодом колегія суддів ВАКС затвердила цю угоду.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто.
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