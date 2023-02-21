У Брюсселі відбулися перші в історії тристоронні переговори Україна — ЄС — НАТО високого рівня

У Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО відбулися перші в історії тристоронні переговори Україна — ЄС — НАТО високого рівня.
Про це 21 лютого повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Тристоронній формат Україна — ЄС — НАТО працюватиме на постійній основі.
«Зранку російські нелюди гатять по Херсону, є жертви. Зупинити цей терор можна лише силами зброї та міжнародної коаліції на підтримку України. Ми маємо зробити все для ухвалення політичних рішень, щоб у наших захисників на передовій була вся зброя та боєприпаси, які їм необхідні, у найкоротші терміни», — повідомив Дмитро Кулеба.
Міністр запропонував створити координаційний механізм Україна — ЄС — НАТО на рівні виробників, закупівельників та урядів. Цю ідею підтримали, скоро відбудеться перша зустріч контактних осіб.
Україна закликає ЄС і НАТО якнайшвидше розпочати тренування українських пілотів у рамках існуючих механізмів.
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі написав у Twitter, що обговорювали наступні кроки щодо боєприпасів та невідкладні міжнародні події напередодні надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН з питань миру в Україні, яка відбудеться 22 лютого.
- 1 січня 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав західних партнерів планувати довгострокову допомогу Україні у війні з росією. За його словами, успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва. Він наголосив, що Україна гостро потребує військової підтримки Заходу, адже росія поповнила лави військових і готується до продовження війни.
- 30 вересня 2022 року (після того, як путін оголосив про анексію чотирьох областей України) президент Володимир Зеленський підписав заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. У жовтні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія щодо вступу України до НАТО вже почалася.