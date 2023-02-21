Під час обстрілу Херсону загинули пʼятеро цивільних — влада уточнила втрати

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Херсоні, унаслідок чого загинули пʼятеро людей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.
«Трагічний день для Херсону. Сьогодні опівдні російській військові з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли центр Херсону. Їхні мішені — це цивільні люди та цивільна інфраструктура», — розповів Прокудін.
Під вогонь, за його словами, потрапили житлові будинки, обʼєкти критичної інфраструктури, дитячий садок і приватні гаражі в Суворовському та Корабельному районах.
Раніше Оперативне командування «Південь» заявляло про шістьох загиблих і 12 поранених.
На черговий обстріл Херсону відреагував президент Володимир Зеленський: «Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу й України».
- Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа та осені 2022 року. Обласний центр звільнили 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.