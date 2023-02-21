Під час обстрілу Херсону загинули пʼятеро цивільних — влада уточнила втрати

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Херсоні, унаслідок чого загинули пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

«Трагічний день для Херсону. Сьогодні опівдні російській військові з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли центр Херсону. Їхні мішені — це цивільні люди та цивільна інфраструктура», — розповів Прокудін.

Під вогонь, за його словами, потрапили житлові будинки, обʼєкти критичної інфраструктури, дитячий садок і приватні гаражі в Суворовському та Корабельному районах.

Раніше Оперативне командування «Південь» заявляло про шістьох загиблих і 12 поранених.

На черговий обстріл Херсону відреагував президент Володимир Зеленський: «Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу й України».