Окупанти обстріляли зупинку транспорту в Херсоні — щонайменше шестеро людей загинули

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Херсоні, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Обстріл вели з реактивної системи залпового вогню «Град». Місцеві пабліки поширюють відео й фото наслідків. Від удару постраждали прилеглі магазини.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що в Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, обʼєктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження. На даний момент відомо про шістьох загиблих і 12 поранених.

Також загарбники обстріляли в Очакові портову інфраструктуру. Поранено одну людину, масштаби руйнувань уточнюють.