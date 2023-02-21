Окупанти обстріляли зупинку транспорту в Херсоні — щонайменше шестеро людей загинули

Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Херсоні, внаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей.
Про це повідомляє місцеве видання «Мост».
Обстріл вели з реактивної системи залпового вогню «Град». Місцеві пабліки поширюють відео й фото наслідків. Від удару постраждали прилеглі магазини.
Оперативне командування «Південь» повідомило, що в Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, обʼєктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження. На даний момент відомо про шістьох загиблих і 12 поранених.
Також загарбники обстріляли в Очакові портову інфраструктуру. Поранено одну людину, масштаби руйнувань уточнюють.
- Напередодні російські військові обстріляли селище Антонівка Херсонської області, загинули двоє людей — чоловік і дружина.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада 2022 року. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Відтоді росіяни майже щодня обстрілюють Херсон і навколишні населені пункти.