Росіяни після відступу підірвали всі мости через Дніпро в Херсонській області

Російські війська після відступу підірвали всі три мости через Дніпро в Херсонській області. Також вони підірвали Дарʼївський міст через річку Інгулець.

Відповідні супутникові фото компанії Maxar опублікував журналіст видання The New York Times Крістіан Тріберт.

Росіяни публічно підтвердили, що підірвали Антонівський автомобільний міст. Водночас на супутникових фото видно, що вони також підірвали Антонівський залізничний міст, який розташований вище за течією.

Також окупанти знищили автомобільний та залізничний мости через дамбу Каховської ГЕС.