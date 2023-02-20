Росія обстріляла селище Антонівка Херсонської області, загинуло подружжя

Російські військові обстріляли селище Антонівка Херсонської області загинули двоє людей — чоловік і дружина.
Про це 20 лютого повідомила обласна військова адміністрація.
Поруч із подружжям розірвався один зі снарядів, вони загинули на місці. Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Відтоді росіяни майже щодня обстрілюють Херсон і навколишні населені пункти.