Росія обстріляла селище Антонівка Херсонської області, загинуло подружжя

Російські військові обстріляли селище Антонівка Херсонської області загинули двоє людей — чоловік і дружина.

Про це 20 лютого повідомила обласна військова адміністрація.

Поруч із подружжям розірвався один зі снарядів, вони загинули на місці. Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні.