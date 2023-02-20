ЄС запустив цивільну місію на кордоні Азербайджану та Вірменії

Європейський Союз запустив цивільну місію на кордоні між Азербайджаном і Вірменією. Вона триватиме два роки.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
Мета місії — стабілізувати ситуацію на кордоні, укріпити довіру та безпеку у прикордонних регіонах, а також забезпечити умови для нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.
Загалом у місії працюватимуть 100 людей, із них 50 — це неозброєні спостерігачі.
Штаб місії буде розташований в місті Єхегнадзор Вайоцдзорської області Вірменії. Головою місією призначили колишнього начальника німецького Федерального управління поліції у Штутгарті Маркуса Ріттера.
У Міністерстві закордонних справ росії вже відреагували на це. Там зазначили, що таким чином ЄС хоче «видавити росію з регіону».
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні 2022 року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією. У листопаді, після тристоронніх переговорів з путіним представники Азербайджану та Вірменії пообіцяли «не застосовувати силу» під час вирішення територіальної суперечки щодо Нагірного Карабаху.
- Тим часом до процесу врегулювання конфлікту підключився Європейський Союз, оскільки у Вірменії незадоволені діяльністю російських миротворців. Зокрема, ті нічого не можуть зробити із блокадою єдиної дороги між Вірменією та Нагірним Карабахом. Азербайджанські екологічні організації влаштували там безстрокову акцію протесту і майже повністю заблокували дорогу. Європейський Союз відправив свою цивільну місію на кордон Азербайджану та Вірменії та почав активно виступати посередником між країнами для ухвалення мирного договору.