ЄС запустив цивільну місію на кордоні Азербайджану та Вірменії

Європейський Союз запустив цивільну місію на кордоні між Азербайджаном і Вірменією. Вона триватиме два роки.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Мета місії — стабілізувати ситуацію на кордоні, укріпити довіру та безпеку у прикордонних регіонах, а також забезпечити умови для нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Загалом у місії працюватимуть 100 людей, із них 50 — це неозброєні спостерігачі.

Штаб місії буде розташований в місті Єхегнадзор Вайоцдзорської області Вірменії. Головою місією призначили колишнього начальника німецького Федерального управління поліції у Штутгарті Маркуса Ріттера.

У Міністерстві закордонних справ росії вже відреагували на це. Там зазначили, що таким чином ЄС хоче «видавити росію з регіону».