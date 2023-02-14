Кабмін призначив першим заступником міністра оборони генерала Павлюка, а також 5 заступників очільника МВС

Кабмін України призначив першим заступником міністра оборони генерала Олександра Павлюка. Також уряд призначив пʼять заступників міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони Івана Руснака та заступника міністра оборони з цифрової трансформації Олега Гайдука.

Олександр Павлюк — генерал, герой України. Колишній командувач Обʼєднаних сил на Донбасі. Також він очолював Київську ОВА з березня по травень 2022 року.

Крім цього, уряд призначив заступниками міністра внутрішніх справ Богдана Драпʼятого, Катерину Павліченко, Олексія Сергєєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка. Держсекретарем МВС стала Інна Ящук.

Павліченко та Драпʼятий були заступниками загиблого міністра Дениса Монастирського. Сергєєв раніше працював начальником Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції. Тетеря був заступником голови Нацполіції. Тимченко був начальником Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Нацполіції.