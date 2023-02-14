Міністр оборони Олексій Резніков офіційно назвав кандидатури трьох своїх нових заступників

Міністр оборони України Олексій Резніков подав на погодження президенту Володимиру Зеленському кандидатури трьох своїх нових заступників.
Про це Резніков повідомив 14 лютого.
На посаду першого заступника міністр пропонує генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації засновника фонду «Повернись живим» Віталія Дейнегу, а на посаду заступника з питань європейської інтеграції колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка.
Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак і заступник з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються в команді Міноборони — їх залучать як радників.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення Резнікова.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, а Резніков анонсував кадрове оновлення у відомстві.