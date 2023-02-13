Міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в команді. Заступником може стати колишній посол Андрій Шевченко

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрове та структурне оновлення відомства. Про це він написав у Facebook 13 лютого.
Будуть нові заступники міністра, відповідні документи на погодження він вже подав.
За даними джерел «Бабеля», серед кандидатур експосол у Канаді, колишній депутат Андрій Шевченко. Його Резніков подає на посаду заступника, який відповідатиме за відносини з НАТО та іншими країнами, а також за воєнну дипломатію.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця за 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення Резнікова.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри.