США заперечили заяву Пекіну про американські аеростати над Китаєм

Речниця Білого дому з питань національної безпеки Едрієнн Вотсон спростувала заяву Пекіну про незаконне вторгнення американських аеростатів у повітряний простір Китаю.

«Будь-які заяви про те, що уряд США використовує повітряні кулі для спостереження за КНР, є хибними», — написала вона у відповідь на заяву представника МЗС Китаю Ван Веньбіня про те, що від початку 2022 року американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР понад десять разів.

За її словами, саме Китай «має програму з повітряних куль спостереження на великій висоті для збору розвідданих».