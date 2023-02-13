США заперечили заяву Пекіну про американські аеростати над Китаєм

Речниця Білого дому з питань національної безпеки Едрієнн Вотсон спростувала заяву Пекіну про незаконне вторгнення американських аеростатів у повітряний простір Китаю.
«Будь-які заяви про те, що уряд США використовує повітряні кулі для спостереження за КНР, є хибними», — написала вона у відповідь на заяву представника МЗС Китаю Ван Веньбіня про те, що від початку 2022 року американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР понад десять разів.
За її словами, саме Китай «має програму з повітряних куль спостереження на великій висоті для збору розвідданих».
- 4 лютого американський винищувач F-22 збив те, що уряд США назвав китайським розвідувальним аеростатом, біля узбережжя Південної Кароліни після тижневого польоту над Сполученими Штатами та деякими частинами Канади (ось фото). Уряд Китаю заявив, що це було цивільне дослідницьке судно.
- 11 лютого президент США Джо Байден наказав збити невпізнаний обʼєкт, що пролітав над Аляскою — менш ніж через тиждень після того як військові збили китайську повітряну кулю, що пролетіла над Штатами. А ввечері 11 лютого Обʼєднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки збило невідомий літальний апарат у повітряному просторі Канади.
- 13 лютого американська армія збила черговий невпізнаний літальний обʼєкт у повітряному просторі США. Його виявили та знищили над озером Гурон на кордоні з Канадою.