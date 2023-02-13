У Китаї заявили про понад 10 польотів американських повітряних куль над КНР від початку 2022 року

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін заявив, що від початку 2022 року американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР більше ніж 10 разів.
Про це пише Bloomberg.
«Це не рідкість, коли повітряні кулі США незаконно проникають у повітряний простір іншої країни», — сказав Ван журналістам на брифінгу в Пекіні.
«США повинні замислитися та змінити свою хибну практику. Ми залишаємо за собою право вживати необхідних заходів для ліквідації відповідних інцидентів», — додав він.
Таким чином, Китай вперше звинуватив США у польотах повітряних куль над своєю територією після того, як американські військові збили китайський аеростат над Атлантичним океаном. Раніше Китай заявляв, що це був безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини.
- Цей інцидент загострив відносини між США та Китаєм. У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку, Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.
- Військово-повітряні сили Колумбії заявили, що 3 лютого в повітряному просторі країни на висоті понад 16 км помітили обʼєкт, «що за характеристиками нагадував повітряну кулю». За повідомленнями ЗМІ, аеростат також пролетів над Венесуелою та Коста-Рикою. Уряд Китаю визнав, що повітряна куля, помічена над Південною Америкою, належить саме йому.
- Анонімний американський високопосадовець розповів виданню Bloоmberg, що за роки президентства Дональда Трампа над територією США принаймні тричі пролітали китайські розвідувальні повітряні кулі, але їх не помічали.