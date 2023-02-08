Американські військові показали фото уламків китайської повітряної кулі, яку збили над океаном

Командування Сил флоту США опублікувало кілька фотографій уламків повітряної кулі, яку вантажать у човен.

Про це пише BBC.

Моряки, які діставали уламки, працювали у складі спеціалізованої групи з вибухівки Військово-морських сил США. Зараз китайський аеростат дослідять, щоб перевірити, чи справді він був шпигунським.

У ВМС США заявили, що уламки були розкидані на 11 км в Атлантичному океані. На місце направили два військово-морських кораблі, на одному з них був важкий кран для підйому. Однак на знімках видно, що певну частину повітряної кулі вдалося витягнути на борт вручну.

US FLEET FORCES COMMAND

US FLEET FORCES COMMAND

Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Міноборони США намагалося організувати телефонну розмову між міністром оборони Ллойдом Остіном і його китайським колегою після того, як повітряну кулю збили, але китайська сторона відмовила.