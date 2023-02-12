Над Північною Америкою збили третій за місяць «невпізнаний обʼєкт»

Увечері 11 лютого Обʼєднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки збило невідомий літальний апарат у повітряному просторі Канади, повідомив канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

Обʼєкт летів на висоті близько 12 км, його збили на північному заході країни приблизно за 160 км від кордону США та Канади. Збройні сили країни та Королівська кінна поліція вирушили зібрати всі уламки, аби вивчити природу апарата.

Це вже третій обʼєкт, збитий американськими військовими за останній тиждень: 4 лютого США збили китайський аеростат-розвідник, а 10 лютого над Аляскою — ще один.