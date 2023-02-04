Військові США збили китайський аеростат, який літав над секретним обʼєктом

Військово-повітряні сили США збили китайський аеростат, який з невідомих причин опинився в небі над Штатами.

Про це повідомляє Associated Press.

Аеростат летів на висоті близько 18 кілометрів біля Південної Кароліни. Після цього Військово-морські сили країни вирушили на пошук уламків повітряної кулі, щоб їх дослідити.

2 лютого над штатом Монтана в районі розташування секретних ракетних об’єктів помітили китайський розвідувальний аеростат, але не стали його збивати. Такі апарати раніше фіксували над Гаваями та Гуамом.

У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку, Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.

Після цього пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що це нібито був безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини.