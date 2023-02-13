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Олексій Резніков: До створення антикорупційної ради при Міноборони вже долучилися 13 громадських організацій — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Тринадцять громадських організацій долучилися до створення антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив 13 лютого.

Наразі до робочої групи вже долучилися представники:

  • Проєкту реформи оборонних закупівель;
  • Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;
  • Проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info;
  • Центру оборонних стратегій;
  • Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука;
  • Громадської організації «Демократична сокира»;
  • Громадської організації «Стоп корупції»;
  • Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
  • Благодійної організації «Волонтерський рух»;
  • Громадської організації «Разом проти корупції»;
  • Ради громадського контролю НАБУ;
  • Всеукраїнського обʼєднання «Автомайдан»;
  • Асоціації громадського харчування.