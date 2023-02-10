«З ним може статися найгірше у Грузії». Польща запропонувала прийняти Саакашвілі на лікування

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Грузії прийняти на лікування експрезидента Міхеіла Саакашвілі.
Про це пише видання Onet.
Під час конференції за підсумками засідання Європейської ради польський премʼєр повідомив, що там обговорювали, зокрема, жорстоке поводження з колишнім президентом Грузії Михеілом Саакашвілі у грузинській вʼязниці.
«Польща ініціювала... пропозиції грузинському уряду, щоб Михеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі», — сказав Моравецький і додав, що поговорив із багатьма прем’єр-міністрами на цю тему.
«Ми боїмося, що з ним може статися найгірше у Грузії. Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється зовнішньополітичними службами Ради», — наголосив премʼєр-міністр Польщі.
- У Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».
- Після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року, після того як його відправили до вʼязниці. Припинив голодувати він 20 листопада, після чого пройшов курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня 2022 року Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі. Лікарі повідомляли, що стан політика в увʼязненні значно погіршився, він схуд майже на 50 кілограмів.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до Грузії та інших країн із вимогою перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.