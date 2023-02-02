Україна вимагає від Грузії припинити знущатись над Міхеілом Саакашвілі та віддати його

Україна висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження з громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває за ґратами у Грузії.
Заяву 2 лютого оприлюднило Міністерство закордонних справ України.
«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю», — заявило МЗС.
Україна закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні.
- Громадянина України Міхеіла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Йому висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією. Стаття за незаконний перетин кордону Грузії передбачає до пʼяти років позбавлення волі.