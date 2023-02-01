Зеленський заявив, що влада Грузії повільно вбиває Міхеіла Саакашвілі

Володимир Зеленський продемонстрував фотографії експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який хворобливо схуд в увʼязненні. Президент висловив переконання, що влада Грузії публічно катує і вбиває Саакашвілі.

Про це він зазначив під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

«Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета — вбити Саакашвілі», — заявив Зеленський.

За словами президента, Саакашвілі спершу отруїли, а тепер повільно вбивають.