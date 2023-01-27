Речник Білого дому: Розгортання танків Abrams в Україні займе багато місяців

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що постачання танків Abrams Україні «займе багато місяців».
Про це пише CNN.
Він відмовився відповідати, чи вірить він, що танки розгорнуть до кінця 2023 року.
«Я не хочу вдаватися в конкретитику, оскільки ми досі розробляємо плани, але це займе багато місяців», — сказав Кірбі.
Кірбі також не сказав, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку в Україну на річницю повномасштабного вторгнення росії, але зазначив, що Байден перебуває «у тісному контакті з президентом Зеленським».
«Я думаю, ви знаєте, що президент, безумовно, у будь-який зручний час захоче [поїхати] в Україну. Але наразі ми не на цій точці», — сказав речник Білого дому.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.
- США планують відправити Україні більш сучасні версії танків Abrams — M1A2. Вони мають складну оптику та засоби управління, які допомагають командирам швидко відстежувати дружні машини, визначати позиції противника та обробляти артилерійські запити.
- Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам підтвердив, що його країна відправить танки Leopard в Україну.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. Також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.