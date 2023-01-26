Politico: США відправлять в Україну сучасні версії танків Abrams — але без секретної броні

США планують відправити в Україні більш сучасні версії танків Abrams — M1A2. Вони мають складну оптику та засоби управління, які допомагають командирам швидко відстежувати дружні машини, визначати позиції противника та обробляти артилерійські запити.
Про це пише Politico.
Щоправда, Штати планують зняти з них спеціальну секретну суміш бронювання, яка робить цю версію Abrams однією з найкращих у світі.
Версія M1A2 має перероблений бойовий модуль командира з покращеною оптикою для наведення і незалежний тепловізор, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі за будь-яких погодних і бойових умов.
Усередині танку стоїть повністю цифрова система керування, яка дозволяє швидко та безперервно обмінюватися інформацією з іншими танками та підрозділами. За її допомогою командири мають змогу бачити, де перебувають противники, а де дружня техніка.
Але федеральна політика забороняє експортувати Abrams із засекреченими комплектами броні, що містять уран і використовуються в американській армії. США позбавляють техніку цієї секретної броні, перш ніж продавати її іншим країнам.
Досі невідомі терміни поставки цих танків в Україні. Єдиний завод General Dynamics у штаті Огайо може виготовляти 12 танків на місяць, але лінія зараз заповнена замовленнями на нові танки для Тайваню та Польщі. І складно спрогнозувати, чи зможуть США відтермінувати ці замовлення, зважаючи на дуже напружену ситуацію в цих країнах.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.
- Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам підтвердив, що його країна відправить танки Leopard в Україну.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна готова негайно передати Україні 30 танків Т-72, якщо їх замінять західними танками. Також Словаччина готова обговорити передачу українцям своїх винищувачів МіГ-29.