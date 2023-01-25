Норвегія передасть Україні танки Leopard 2A4

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам підтвердив, що його країна відправить танки Leopard в Україну.

Про це він сказав в інтервʼю NRK.

За його словами, це будуть Leopard 2A4. Скільки таких машин передадуть українцям, керівник норвезького оборонного відомства не уточнив.

«Це має бути підкріплено навчанням українських військових і фінансуванням. Загалом, ми повинні якомога краще підтримувати Україну в оборонному бою», — сказав Грам.