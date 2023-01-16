Німеччина почала перекидати Patriot до Польщі — вони захищатимуть станцію, де збирають військову допомогу Україні

Німеччина почала відправку до Польщі зенітно-ракетного комплексу Patriot. Спочатку передислокують військових, за ними — техніку.
Про це пише Der Spiegel.
Перші військові Бундесверу, які керуватимуть комплексом Patriot, повинні вирушити з Передньої Померанії вже у понеділок. Найближчими днями почнеться передислокація самого комплексу.
У Польщі наданий Німеччиною комплекс Patriot охоронятиме інфраструктуру, повʼязану з доставленням військової допомоги Україні. ЗРК прикриватиме територію навколо вантажного складу в Замості, розташованому за 30 км від польсько-українського кордону. Згідно з планом, там розгорнуть три батареї Patriot і близько 600 солдатів.
- Берлін запропонував Варшаві зенітно-ракетні комплекси Patriot, після того як на території Польщі впала ракета ППО в день масованого російського ракетного удару по Україні.
- 24 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням розмістити в Україні ці системи Patriot.