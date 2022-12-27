Премʼєр Вірменії Пашинян висловив претензії путіну за бездіяльність російських миротворців у Нагірному Карабаху

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з президентом рф володимиром путіним прямо висловив йому претензії за бездіяльність російських миротворців у Нагірному Карабаху. Вони не контролюють важливий для постачання Лачинський коридор.

Про це повідомляє російське видання «КоммерсантЪ».

За його словами, майже 20 днів коридор перекритий. «Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. Хочу нагадати, що згідно з тристоронньою заявою (від листопада 2020 року) президентів рф, Азербайджану та премʼєр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців. Азербайджан гарантував безперешкодний проїзд пасажирів та вантажів. Зараз виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських військових», — заявив Пашинян.

Азербайджанці 12 грудня перекрили трасу Степанакерт — Горіс у Лачинському коридорі, єдину транспортну артерію, що зʼєднує невизнану Нагірнокарабаську республіку (НКР) і Вірменію. Згідно з заявою азербайджанської сторони, приводом для закриття стала необхідність перевірки вантажів для експорту золота з фактично контрольованих НКР шахт. Після цього у Карабаху спалахнули протести.