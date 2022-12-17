На «Євробаченні-2023» Україну представлятиме гурт Tvorchi

За результатами фіналу національного відбору на конкурсі «Євробачення-2023» Україну представлятиме гурт Tvorchi.
Цього року українці вперше обрали конкурсанта «Євробачення» через «Дію». Суддів теж обирали голосуванням — ними стали Тарас Тополя («Антитіла»), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss).
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль. Цього разу організатори пісенного конкурсу оголосили про зміни в системі голосування — віднині лише голоси глядачів вирішать, які країни вийдуть до півфіналу.