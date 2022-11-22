Організатори «Євробачення» змінили правила голосування

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» оголосили про зміни в системі голосування.

Про це повідомляється на сайті Європейської мовної спілки.

Віднині лише голоси глядачів вирішать, які країни вийдуть до півфіналу. Глядачі з країн, які не беруть участь, зможуть проголосувати онлайн. Голоси журі, як і раніше, обʼєднуватимуться з голосами глядачів, щоб визначити остаточний результат.

Країни, які вийдуть у два півфінали, по 10 із кожного, тепер визначатимуться виключно на основі голосів глядачів конкурсу, а не на основі голосування журі та громадськості, як це було з 2009 року. І вперше ті, хто дивиться в країнах, які не беруть участі в конкурсі, також зможуть проголосувати за свої улюблені пісні онлайн. Їхні голоси будуть конвертовані в бали, які матимуть таку ж вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі.