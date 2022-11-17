Оголошено 10 фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2023»

Суспільний мовник оприлюднив список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023».
Фінал відбудеться рівно за місяць — 17 грудня в Києві. Учасники фіналу:
- 2Tone — «Квітка»;
- Angelina — “Stronger”;
- Demchuk — “Alive”;
- FIINKA — «Довбуш»;
- Jerry Heil — “WHEN GOD SHUT THE DOOR”;
- Krutь — «Колискова»;
- Moisei — “Iʼm Not Alone”;
- OY Sound System — «Ой, тужу»;
- Tember Blanche — «Я вдома»;
- Tvorchi — “Heart Of Steel”.
Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Великій Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
- Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення».
- 7 листопада у застосунку «Дія» завершилося голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2023». Переможна трійка — Тарас Тополя («Антитіла»), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss).