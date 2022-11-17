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Оголошено 10 фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2023»

Автор:
Костя Андрейковець
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Суспільний мовник оприлюднив список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

Фінал відбудеться рівно за місяць — 17 грудня в Києві. Учасники фіналу:

  • 2Tone — «Квітка»;
  • Angelina — “Stronger”;
  • Demchuk — “Alive”;
  • FIINKA — «Довбуш»;
  • Jerry Heil — “WHEN GOD SHUT THE DOOR”;
  • Krutь — «Колискова»;
  • Moisei — “Iʼm Not Alone”;
  • OY Sound System — «Ой, тужу»;
  • Tember Blanche — «Я вдома»;
  • Tvorchi — “Heart Of Steel”.

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.

  • На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Великій Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
  • Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення».
  • 7 листопада у застосунку «Дія» завершилося голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2023». Переможна трійка — Тарас Тополя («Антитіла»), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss).