Українці обрали в «Дії» трьох претендентів у журі Нацвідбору на «Євробачення-2023»

У застосунку «Дія» завершилося голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2023».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Проголосували понад 505 тисяч українців. Обрати можна було лише одного кандидата, тому за результатами голосування було сформовано рейтинг. Переможна трійка — Тарас Тополя («Антитіла»), Джамала та Юлія Саніна (The Hardkiss).

Тепер обрані кандидати мають підписати офіційну угоду, і тільки після цього вони офіційно увійдуть до складу жюрі. Якщо хтось із лідерів опитування відмовиться, членом журі стане наступний за рейтингом кандидат. Наприклад, Тіна Кароль або DZIDZIO.