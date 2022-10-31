У «Дії» запустили голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення-2023»

У застосунку «Дія» вперше запустили голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2023». Голосування триватиме з 31 жовтня до 7 листопада.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Проголосувати можна у розділі «Послуги», перейшовши до пункту «Опитування». Голос можна віддати тільки за одного члена журі. У списку кандидатів Джамала, Dzidzio, Тіна Кароль, Злата Оґнєвіч, Катерина Павленко (Go_A), Юлія Саніна (The Hardkiss), Тарас Тополя («Антитіла»), Валерій Харчишин («Друга Ріка»), а також хореограф і продюсер Костянтин Томільченко.
«Після цього буде відомий рейтинг кандидатів у журі. Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору. І вже скоро разом з українцями обиратимуть артиста, який представить Україну на «Євробаченні» в Ліверпулі», — заявили у Мінцифри.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Великій Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
- Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення».
- 27 жовтня суспільний мовник представив імена 36 виконавців, які увійшли до переліку учасників Національного відбору на участь у пісенному конкурсі.