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«Суспільне» оголосило повний перелік учасників Нацвідбору на «Євробачення-2023»

Автор:
Софія Телішевська
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Суспільний мовник представив імена 36 виконавців, які увійшли до повного переліку учасників Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

Список учасників:

  • 2TONE;
  • Angelina;
  • DAYTON;
  • Drevo;
  • Elysees;
  • DEMCHUK;
  • FIINKA;
  • Havkа;
  • Jerry Heil;
  • Iana Kovaleva;
  • Kozak Siromaha;
  • KRUTЬ;
  • Lue Bason;
  • Moisei;
  • Olivan;
  • OOHLA;
  • Oy Sound System;
  • SASHA;
  • Seréen;
  • sexnesc;
  • Shy;
  • SKYLERR;
  • SOWA;
  • Tember Blanche;
  • Tery;
  • TVORCHI;
  • Victoria Niro;
  • Vynohradova;
  • Zetetics;
  • Лилу45;
  • Макс Пташник;
  • Мія Рамарі;
  • Роялькіт;
  • Саша Фадєєва
  • ТÓНКА;
  • Циферблат.

Продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров заявив, що під час війни та за повної невизначеності в житті музикантів цей відбір набуває особливого значення.

«Ми не тільки обираємо гідних, щоб представити Україну на конкурсі, але й маємо змогу почути широку палітру української музики, яка створюється тут і зараз, незважаючи ні на що», — наголосив він.

Список фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада, а фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня.

  • На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
  • Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення» разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.