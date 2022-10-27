«Суспільне» оголосило повний перелік учасників Нацвідбору на «Євробачення-2023»

Суспільний мовник представив імена 36 виконавців, які увійшли до повного переліку учасників Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023».
Список учасників:
- 2TONE;
- Angelina;
- DAYTON;
- Drevo;
- Elysees;
- DEMCHUK;
- FIINKA;
- Havkа;
- Jerry Heil;
- Iana Kovaleva;
- Kozak Siromaha;
- KRUTЬ;
- Lue Bason;
- Moisei;
- Olivan;
- OOHLA;
- Oy Sound System;
- SASHA;
- Seréen;
- sexnesc;
- Shy;
- SKYLERR;
- SOWA;
- Tember Blanche;
- Tery;
- TVORCHI;
- Victoria Niro;
- Vynohradova;
- Zetetics;
- Лилу45;
- Макс Пташник;
- Мія Рамарі;
- Роялькіт;
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА;
- Циферблат.
Продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров заявив, що під час війни та за повної невизначеності в житті музикантів цей відбір набуває особливого значення.
«Ми не тільки обираємо гідних, щоб представити Україну на конкурсі, але й маємо змогу почути широку палітру української музики, яка створюється тут і зараз, незважаючи ні на що», — наголосив він.
Список фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада, а фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
- Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення» разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.