«Суспільне» оголосило повний перелік учасників Нацвідбору на «Євробачення-2023»

Суспільний мовник представив імена 36 виконавців, які увійшли до повного переліку учасників Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

Список учасників:

2TONE;

Angelina;

DAYTON;

Drevo;

Elysees;

DEMCHUK;

FIINKA;

Havkа;

Jerry Heil;

Iana Kovaleva;

Kozak Siromaha;

KRUTЬ;

Lue Bason;

Moisei;

Olivan;

OOHLA;

Oy Sound System;

SASHA;

Seréen;

sexnesc;

Shy;

SKYLERR;

SOWA;

Tember Blanche;

Tery;

TVORCHI;

Victoria Niro;

Vynohradova;

Zetetics;

Лилу45;

Макс Пташник;

Мія Рамарі;

Роялькіт;

Саша Фадєєва

ТÓНКА;

Циферблат.

Продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров заявив, що під час війни та за повної невизначеності в житті музикантів цей відбір набуває особливого значення.

«Ми не тільки обираємо гідних, щоб представити Україну на конкурсі, але й маємо змогу почути широку палітру української музики, яка створюється тут і зараз, незважаючи ні на що», — наголосив він.

Список фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада, а фінал Національного відбору відбудеться 17 грудня.