«Євробачення-2023» пройде у Британії. Україна автоматично у фіналі

Пісенний конкурс «Євробачення» у наступному році відбудеться у Великій Британії, але від імені України.

Європейська мовна спілка, телерадіокомпанії «Суспільне» і BBC остаточно домовились про місце проведення конкурсу.

Місто, яке прийматиме конкурс, оберуть наступними місяцями, як і дати проведення «Євробачення».

«Представники «Суспільного» співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця Пісенного конкурсу «Євробачення-2022», також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу», — зазначив український мовник.