«Євробачення-2023» пройде у Британії. Україна автоматично у фіналі

Пісенний конкурс «Євробачення» у наступному році відбудеться у Великій Британії, але від імені України.
Європейська мовна спілка, телерадіокомпанії «Суспільне» і BBC остаточно домовились про місце проведення конкурсу.
Місто, яке прийматиме конкурс, оберуть наступними місяцями, як і дати проведення «Євробачення».
«Представники «Суспільного» співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця Пісенного конкурсу «Євробачення-2022», також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу», — зазначив український мовник.
- 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це була третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.
- 17 червня Європейська мовна спілка заявила, що «Євробачення-2023» проведуть не в Україні. Сама ж Україна була не згодна з цим рішенням і вимагала перемовин. Один із варіантів країни для конкурсу розглядали Велику Британію, оскільки її представник посів друге місце.