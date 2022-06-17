«Євробачення-2023» проведуть не в Україні

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» у 2023 році відбудеться не в Україні.
Про це повідомила Європейська мовна спілка.
Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести конкурс там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.
Спілка зазначила, що Україна братиме участь в організаційних моментах. «Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями».
Уночі 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя з «Азовсталі».