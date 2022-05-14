Український гурт Kalush Orchestra у фіналі «Євробачення» закликав врятувати «Азовсталь»

Український гурт Kalush Orchestra виступив у фіналі «Євробачення» і закликав врятувати «Азовсталь».
“Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!” — вигукнув соліст гурту Олег Псюк зі сцени.
Директор колективу Микола Кучерявий розповідав, що організатори конкурсу заборонили гурту у ході виступу демонструвати постановку про війну в Україні.
- Російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь. У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Госпіталь був у бомбосховищі, загинули 10 людей, а поранення дістали і військові, і цивільні.