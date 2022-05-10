На «Азовсталі» навіть легкопоранені повільно помирають через погані умови. Окупанти знищили вже другий госпіталь

Співкомандир полку ССО «Азов-Київ» Максим Жорін розповів, що російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь. У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати.
Про це він розповів в ефірі «Громадського».
За його словами, другий госпіталь знищили два дні тому. Він був у бомбосховищі. Тоді загинули 10 людей, а поранення отримали й військові, і цивільні. Медикаментів, інструментів, матеріалу для перевʼязок у захисників немає.
Жорін наголосив, що пораненим і бійцям необхідна термінова евакуація з «Азовсталі».
Полк «Азов» показав фото поранених захисників Маріуполя, вказавши, що вони вимушені перебувати в повній антисанітарії, із відкритими ранами, без необхідних медикаментів і харчування. «Азов» також закликає ООН і Червоний Хрест негайно врятувати поранених і вивезти їх із зони бойових дій.
Окупаційні війська в Маріуполі продовжують щодня бомбити «Азовсталь».