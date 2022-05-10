Окупаційні війська в Маріуполі впродовж ночі бомбили «Азовсталь»

За минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку зборонять захисники Маріуполя, окупанти виконали 34 літаковильоти, зокрема вісім вильотів стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє полк «Азов».

«Також не припиняє працювати ворожа корабельна і ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше. Противник не зупиняється у спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти», — йдеться в повідомленні полку.