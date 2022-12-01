У «Дії» вперше обиратимуть конкурсанта «Євробачення» від України

У застосунку «Дія» можна буде обрати представника України на пісенному конкурсі «Євробачення».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на «Євробаченні-2023» у Ліверпулі», — написав він.